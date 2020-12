Frosinone con 14 positivi al Covid: contro il Pordenone solo 3 in panchina, due portieri

Un altro caso di positività al Covid-19 nel Frosinone che alle 15 è sceso in campo per affrontare in casa il Pordenone nelle 15esima giornata di Serie B. Sul proprio sito, il club ciociario ha infatti comunicato intorno all'ora di pranzo che "l'ultima serie di esami ha evidenziato un nuovo caso di positività relativo a un membro del gruppo squadra, che si aggiunge ai 13 comunicati nei giorni precedenti. Lo stesso è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali." La società comunica, inoltre, "di avere attivato tutte le procedure previste dal protocollo soft".