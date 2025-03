Frey ammette: "Ero scettico su De Gea, era fermo da tanto"

Sebastian Frey, ex portiere della Fiorentina, ha parlato di David De Gea, lo spagnolo ha avuto un impatto notevole con la maglia viola. "Lo conosco però di fama perché gioca ad altissimi livelli da tanti anni". Ma il francese non era convinto della possibilità di far bene da parte dell'ex Manchester United: "A dir la verità ero un po' scettico…Per l'inattività. Stare fermo più di un anno (e a quell'età) per un portiere è difficilissimo. Pensavo avesse bisogno di più tempo per tornare in forma e adattarsi a un contesto nuovo".