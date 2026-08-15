Frattesi alla Lazio: come cambia il centrocampo di Gattuso

Un colpo che ha riacceso l'entusiasmo di una piazza. Davide Frattesi alla Lazio ha riportato euforia nel mondo biancoceleste. Un acquisto che alza il livello di un reparto già di qualità. L'ex Inter infatti aggiungerà inserimenti, verticalità e gol al centrocampo di Gattuso che può già fare affidamento su giocatori del calibro di Kenneth Taylor, Nicolò Rovella e Danilo Cataldi (questi ultimi due, tra l'altro, con Frattesi condividono la procura, tutti sotto la GR Sport di Giuseppe Riso). Una mediana completa sotto ogni punto di vista su cui l'ex ct intende porre le fondamenta per la prossima stagione: l'annata dei biancocelesti passerà per forza di cose dal rendimento di questa mediana ad ampie tinte azzurre.