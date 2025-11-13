Francia-Ucraina, "Alle nostre 132 stelle del 13/11": omaggio al Parco dei Principi

Emozionante omaggio del Parco dei Principi, questa sera, prima dell'inizio di Francia-Ucraina, valevole per le qualificazioni alla Coppa del Mondo, per i 10 anni dagli attentati terroristici del 13 novembre 2015. Riprendendo il simbolo delle stelle proposto appena prima della partita dalla cerimonia ufficiale di inaugurazione del Giardino del Ricordo, all'Hotel de Ville - con 132 stelle, una per ogni vittima di quella sera, che si sono accese nel cielo di Parigi - i tifosi hanno esposto un grande striscione dedicato "alle nostre 132 stelle del 13 novembre". Commosso, in tribuna, l'ex presidente François Hollande, che era allo stadio (ma allo Stade de France di Saint-Denis) 10 anni fa, alla stessa ora, per l'amichevole Francia-Germania, interrotta nel primo tempo per un'esplosione fuori dall'impianto, causata dai terroristi che non erano riusciti ad entrare all'interno. Allo Stade de France, ci fu soltanto una vittima di quegli attentati, l'autista di un bus parcheggiato vicino al luogo dell'esplosione, che aspettava l'uscita dei tifosi.