Francia, Mbappé e Deschamps: "In campo per ricordare le vittime del Bataclan"

Quella sera, sulla panchina della Francia c'era proprio Didier Deschamps, che ha raccontato così quanto accaduto fuori dallo Stade de France, dove era in campo con i Blues: "C'erano poche persone presenti quando è successo. Sappiamo che fa parte del contesto. Non è un argomento tabù, ma quello che voglio sottolineare è la nostra partita, che è molto importante. Trovo un po' difficile esprimermi su questo, ma è più che altro per autocontrollo. Questo dovere di ricordare, il sostegno, la compassione che dobbiamo a tutte le famiglie che hanno sofferto e che hanno perso i propri cari fa parte del contesto. È lì, ce ne occuperemo. È solo una partita di calcio, non è niente in confronto a quello che è successo. Ma è una partita molto importante per noi".