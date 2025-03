Francia, Maignan si conferma para-rigori: "Eravamo fiduciosi, remato tutti dalla stessa parte"

Mike Maignan non ha mai avuto dubbi che la Francia avrebbe raggiunto le semifinali di Nations League. Dopo la sconfitta all'andata contro la Croazia, i Blues hanno superato il turno grazie anche a una grande prestazione dell'estremo difensore del Milan ai rigori confermando la coesione in squadra. "È un duello psicologico. Stavamo arrivando alla fine di una partita dove i giocatori hanno corso molto e la loro lucidità non era ottimale. È importante occupare molto spazio della porta. I tiratori hanno un obiettivo importante e noi dobbiamo usare tutti gli strumenti a nostra disposizione. Nella gara di andata, avevo i laser (in occasione di un rigore parato al 5', ndr), i miei compagni di squadra sono entrati in area e questo ha dato fastidio al rigorista. Sta tutto nella testa, negli occhi, è un duello uno contro uno - ha spiegato Maignan dopo il match -. m Sapevamo che era una rivincita, loro hanno dominato all'andata in casa facendo ciò che volevano. Questo ha ferito il nostro orgoglio. Sapevamo che dovevamo rimanere concentrati dall'inizio alla fine e che potevamo andare ai rigori. Sapevo che dovevo essere pronto. Eravamo fiduciosi. Siamo rimasti positivi e molto uniti. Sapevamo che dovevamo dare il massimo e remare tutti nella stessa direzione. Giocavamo in casa, con il nostro pubblico, era ancora più facile nonostante la qualità dell'avversario. Siamo stati più aggressivi, più concentrati. Come ho detto, bisogna essere davvero acuti per ottenere reazioni del genere. E' bello vivere questi momenti, ci ricordano che dobbiamo lavorare, non sottovalutare gli avversari".