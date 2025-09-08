Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Francia, Deschamps spegne la polemica col Psg: "Non siamo avversari"

08 Set 2025 - 21:12

Il Paris Saint-Germain "non è il nostro avversario". Lo ha detto il ct della Francia, Didier Deschamps, in merito alle polemiche tra la Nazionale ed il club parigini per gli infortuni occorsi a Ousmane Dembélé e Désiré Doué. Il primo non è disponibile per sei-otto settimane e il secondo per quattro settimane dopo gli infortuni che si sono verificati venerdì durante la prima partita di qualificazione ai Mondiali 2026 vinta contro l'Ucraina (2-0) in Polonia. Il Psg ha scritto domenica alla Federazione francese di calcio per chiedere un migliore "coordinamento medico-sportivo tra club e nazionale". Il club campione d'Europa "deplora che" delle "raccomandazioni mediche" riguardanti l'utilizzo dei suoi giocatori in Nazionale "non siano state prese in considerazione dallo staff medico" dei Bleus e ha persino evocato una "totale assenza di concertazione". Deschamps ha ripetuto lunedì che lo staff medico della squadra francese "ha fatto le cose in modo molto professionale, progressivo, come si fa con tutti i giocatori, tenendo conto dei desideri di ogni giocatore". Questa sensazione, "anche se hanno ancora voglia di giocare, è un elemento che è sempre essenziale per noi", ha precisato. "Per evitare che ci siano solo domande su questo in conferenza stampa dico che il Psg non è il nostro avversario, non lo è mai stato. I club non lo sono mai stati, anche se abbiamo interessi divergenti, e questo è normale. Sono stato dall'altra parte della scrivania. Il nostro unico avversario è l'Islanda", ha aggiunto Deschamps. Il selezionatore ha ribadito che l'inquadramento dei Bleus fa "le cose in modo coscienzioso, sistematico" e che ci sono stati degli "scambi" con i club. Ha ripreso l'esempio di Rayan Cherki (Manchester City) e William Saliba (Arsenal), infortunati in club, che i Bleus hanno dispensato da un controllo a Clairefontaine. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:39
Italia, Gattuso ci crede

Italia, Gattuso ci crede

01:59
SRV RULLO JUVE, VLAHOVIC E L'INTER (MUSICATO) 8/9 SRV

Vlahovic punta l'Inter: voglia di spaccare il derby"

01:42
SRV RULLO NAPOLI, LA CARICA DI DE BRUYNE 8/9 SRV

Smorfia Napoli: De Bruyne al top, Rrahmani k.o.

01:46
SRV RULLO MILAN, DA BOLOGNA A BOLOGNA 8/9 SRV

Dal Bologna al Bologna: Milan, voglia di rivincita

01:20
Milan, Leao è pronto

Milan, Leao è pronto

01:30
Cutrone, nuova vita

Cutrone, nuova vita

01:30
Elmas, a volte ritornano

Elmas, a volte ritornano

01:35
Vlahovic sempre in gol

Vlahovic sempre in gol

01:44
Chivu contro Tudor

Chivu contro Tudor

02:03
Zielinski chiama Chivu

Zielinski chiama Chivu

03:30
DICH ZIELINSKI POST POST FINLANDIA DICH

La carica di Zielinski: "Resto per vincere tutto con l'Inter"

00:59
DICH TONALI PER SITO 7/9 DICH

Tonali "Gattuso, da sempre un "punto di riferimento per me"

00:43
DICH GATTUSO su Israele 7/9 DICH

Gattuso: "Non ho mai detto che mi dispiace dover giocare contro Israele"

01:43
DICH GATTUSO PER SITO 7/9 DICH

Gattuso: "Bisogna mantenere questo entusiasmo fino a giugno"

01:08
DICH GATTUSO su volley 7/9 DICH

Gattuso: "Complimenti alle ragazze del Volley"

01:39
Italia, Gattuso ci crede

Italia, Gattuso ci crede

I più visti di Calcio

DICH JONATHAN DAVID post Romania DICH

David: "Juve competitiva in Italia ed Europa. Io e Vlahovic assieme? Sì"

Italia, Gattuso ci crede

Italia, Gattuso ci crede

DICH ZIELINSKI POST POST FINLANDIA DICH

La carica di Zielinski: "Resto per vincere tutto con l'Inter"

DICH GATTUSO su approccio offensivo DICH

Italia, Gattuso: "Quando si alzerà il livello ci vorrà più equilibrio"

Milan, Leao è pronto

Milan, Leao è pronto

Inter, suona l'allarme

Inter, suona l'allarme

Calcio ora per ora
Vedi tutti
22:22
Serie C: prosciolto il Foggia, annullata penalizzazione 3 punti
21:12
Francia, Deschamps spegne la polemica col Psg: "Non siamo avversari"
20:46
Mondiale 2026: Tunisia seconda nazionale africana qualificata
19:40
Comune di Firenze: "Fiorentina? Incontri continui su stadio e altro"
19:34
Israele-Italia, la formazione ufficiale degli Azzurri