France Football: Rinus Michels miglior tecnico di sempre, Sacchi terzo e Ancelotti ottavo

19/03/2019

A seguire Johan Cruyff e Pep Guardiola, allievi di Michels al Barcellona, e il 'colonnello' Valeri Lobanovski. Settimo il Mago Helenio Herrera, che portò l'Inter a vincere due volte la Coppa dei Campioni. Poi Carlo Ancelotti "punto di riferimento nel XXI secolo". Chiudono la Top Ten il tecnico austriaco Ernst Happel e l'inglese Bill Shankly. Dodicesima piazza per Giovanni Trapattoni, unico con il tedesco Udo Lattek ad aver vinto tutte le principali competizioni Uefa e campione nazionale in Italia, Germania, Portogallo e Austria. Subito dopo il Trap c'è José Mourinho. Sedicesimo Marcello Lippi, fra i pochi ad aver vinto sia la Coppa dei Campioni che il Mondiale. Dietro al tecnico viareggino c'è un altro mito del calcio italiano, quel Nereo Rocco capace di vincere due Coppe dei Campioni con il Milan. In classifica spazio anche per altri due allenatori italiani: Fabio Capello al 21° posto e Antonio Conte al 49°.