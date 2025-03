Maxi squalifica per il tecnico del Lione Paulo Fonseca dopo la testata all'arbitro nei minuti finali della gara contro il Brest. Il portoghese ex Milan è stato fermato nove mesi e non potrà tornare in panchina fino al 30 novembre. Inoltre non potrà accedere al suo spogliatoio nel prepartita e nell'intervallo prima del 15 settembre. Lo ha deciso la Commissione disciplinare della Lega francese.