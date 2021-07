Focolaio all'Arsenal, salta la sfida con l'Inter negli Usa

NIENTE TOUR NEGLI USA

Il club inglese ha dovuto annullare la tournée negli Stati Uniti

Il Covid rovina i piani precampionato dell'Arsenal. A causa della positività di alcuni membri del gruppo squadra, il club inglese ha dovuto infatti annullare la tournée negli Stati Uniti e rinunciare alle amichevole estive previste negli Usa, compreso anche il match inizialmente in programma il 25 luglio contro l'Inter nella Coppa della Florida. I positivi sarebbero tutti asintomatici. Getty Images

Secondo il sito inglese 'The Athletic', i Gunners hanno deciso di cancellare gli impegni a causa di una serie di casi diffusisi nelle ultimissime ore poco prima della partenza per gli Stati Uniti. I londinesi dovevano giocare contro i campioni d'Italia domenica 25 luglio e poi contro i Milionarios o l'Everton mercoledi' 28 luglio, ma entrambi i match ora sono saltati.

Un'emergenza che da una parte costringerà gli organizzatori della Coppa della Florida a cercare rapidamente un altro club per sostituire i Gunners e dall'altra ha fatto subito scattare invece l'allarme in casa Arsenal, che nel frattempo spera di non vedere aumentare i contagi in vista dell'inizio della Premier League previsto per domenica 13 agosto con la sfida con il Brentford.