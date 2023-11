Florenzi, parla l'avvocato: "Non ha mai scommesso sul calcio in vita sua"

L'INCHIESTA

Gianluca Tognozzi: "Si tratta di scommesse di natura personale che abbiamo chiarito. Situazione molto simile a Zaniolo"

© ipp "A Florenzi non è stato contestato nulla per quanto riguarda ipotesi di scommesse calcistiche. Si tratta di scommesse di natura personale che abbiamo chiarito, spero non ci sia altro, è una situazione molto simile a quella di Zaniolo. Non ci sono contestazioni di alcuna natura per quanto riguarda il mondo del calcio". A parlare è Gianluca Tognozzi, l'avvocato di Alessandro Florenzi, il giorno dopo l'interrogatorio del terzino nel Milan in Procura a Torino davanti alla pm Manuela Pedrotta e agli investigatori della squadra mobile in cui ha ammesso di aver scommesso ma mai sul calcio e solo su altri giochi, tra cui la roulette.

"La Procura di Torino come giustizia ordinaria alla giustizia sportiva non ha inviato nulla, poi questa può prendere iniziativa se ci dovessero essere dichiarazioni di qualcun altro, ma la Procura della Repubblica di Torino però non ha inviato nulla alla Federazione - ha detto ancora Tognozzi a TV Play - Per quello che sappiamo fino ad oggi la Procura di Torino non ha contestato nulla per quanto riguarda scommesse sul calcio e Florenzi ha confermato di non aver mai scommesso sul calcio in vita sua e non è emerso niente che lo faccia pensare".