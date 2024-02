Grave crisi respiratoria: Vittorio Cecchi Gori ricoverato in terapia intensiva 

© italyphotopress

C'è grande apprensione intorno alle condizioni di Vittorio Cecchi Gori, noto produttore cinematografico e presidente della Fiorentina dal 1993 al 2002. L'81enne, recatosi al Policlinico Gemelli di Roma per dei controlli previsti legati a una bassa saturazione, ha visto peggiorare la propria situazione finendo in terapia intensiva nella giornata di martedì. Colpa di una grave crisi respiratoria: a darne l'annuncio Angelo Perrone, suo agente, su Rai1. La situazione appare molto grave al pari di quella di 7 anni fa. Nel 2022 inoltre, Cecchi Gori era stato ugualmente ricoverato al Gemelli per complicanze polmonari dovute al Covid.