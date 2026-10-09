Fiorentina, Vanoli: "Domani test importante dopo sosta lunga, nazionali in buone condizioni"

"Domani è un altro test perché dopo una sosta lunga è sempre importante vedere come si riparte. Ho visto i ragazzi carichi, tutti i nazionali sono rientrati in buone condizioni". Così l'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, alla vigilia della sfida di campionato contro il Genoa a Marassi. Vanoli ha annunciato che domani non sarà presente il centrocampista francese Atta per un sovraccarico funzionale dell'addome. "Voglio Atta al 100 per cento e abbiamo deciso di rallentare il lavoro", ha spiegato il tecnico. Sull'impiego di Mastantuono, rientrato da poco dall'Argentina, Vanoli ha detto che è a disposizione. "Un ragazzo giovane come lui può recuperare velocemente".