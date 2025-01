Fiorentina, Ranieri: "Qualcosa non va, difficile dire cosa"

Il capitano della Fiorentina, Luca Ranieri ha parlato dopo la sconfitta contro il Monza: "Siamo arrivati carichi alla partita, c'è tanta delusione. Dopo i gol subiti siamo calati, c'è rammarico. Eravamo un po' fermi, in primis noi difensori e abbiamo avuto poca profondità. Dovevamo muoverci di più e dobbiamo tornare ad essere un unico blocco mentre oggi facciamo una rincorsa in meno tutti che in quel periodo invece si faceva. Qualcosa non va, dobbiamo capire cosa anche se non è facile".