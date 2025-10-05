Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Fiorentina, Pioli suona la carica: "Vogliamo la prima vittoria a tutti i costi"

05 Ott 2025 - 15:00

La Fiorentina non ha ancora raccolto la prima vittoria in campionato in questa stagione. Un rendimento che chiaramente non lascia soddisfatti staff tecnico, giocatori e piazza. Per questo prima del match delle 15 contro la Roma il mister della Viola, Stefano Pioli, ha suonato la carica: "Mi aspetto una partita difficile, combattuta, contro una squadra che sta facendo bene e che ha la miglior difesa del campionato. Dobbiamo stare dentro la partita, la Roma può punirci su ogni errore, ma anche noi dovremo farlo. Siamo pronti. Siamo la Fiorentina e non vinciamo da tanto tempo, non andiamo in Europa League o in Champions da tanto tempo: dobbiamo alzare l'asticella. Non è un percorso semplice ci vorrà tempo, ma l'ambizione deve essere questa. Dobbiamo fare meglio in campionato, magari già da oggi. Prima vittoria? Abbiamo tanta voglia di fare un risultato positivo, c'è grande determinazione. Vogliamo vincere la prima partita di campionato, oggi è impegnativa ma va affrontata con attenzione e qualità. Abbiamo segnato poco, ma di occasioni ne abbiamo costruite tante. Dobbiamo migliorare anche in questo". 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:56
Oggi c'è Inter-Cremonese

Oggi c'è Inter-Cremonese

02:29
MCH BORUSSIA D.-LIPSIA 1-1 BAYER LEV.-UNION BERLINO 2-0 MCH

Bundesliga: gli highlights delle big

01:51
MCH ZWOLLE-PSV 0-4 MCH

Zwolle-Psv Eindhoven 0-4: Napoli avvisato

01:45
MCH LANUS-SAN LORENZO 2-1 MCH

Lanus-San Lorenzo 2-1

01:33
MCH EINTRACHT-BAYERN 0-3 MCH

Eintracht-Bayern 0-3: gli highlights

01:33
MCH SPARTA ROTTERDAM-AJAX 4/10 MCH

Spettacolo tra Sparta Rotterdam e Ajax: rocambolesco 3-3

02:52
DICH BONAZZOLI DA MIX SAN SIRO 4/10 DICH

Bonazzoli: "Loro a tratti ingiocabili, qui hanno perso le migliori"

02:19
DICH BONNY DA MIX SAN SIRO 4/10 DICH

Bonny, tra gol e assist: “Siamo l’Inter, dobbiamo vincere ogni partita”

00:55
DICH TUDOR SU PARTITA DICH

Tudor: "Ci manca la vittoria, ma squadra in crescita"

00:59
DICH TUDOR PARLA DI MODRIC DICH

Tudor: "Speriamo che Modric faccia c..."

01:28
Roma, fattore Dybala

Roma, fattore Dybala

01:30
Napoli, domai il Genoa

Napoli, domai il Genoa

01:22
Nicola verso San Siro

Nicola verso San Siro

01:48
Non solo Inter-Cremonese

Non solo Inter-Cremonese

01:30
Chi con Lautaro?

Chi con Lautaro?

01:56
Oggi c'è Inter-Cremonese

Oggi c'è Inter-Cremonese

I più visti di Calcio

DICH JURIC PRE COMO 3/10 DICH

Juric: "Lookman? Domani dall'inizio o dalla panchina"

Thuram stop di un mese

Thuram stop di un mese

DICH GASPERINI POST LILLE DICH

Gasperini: "I tre rigori? Roba mai vista"

DICH BONNY DA MIX SAN SIRO 4/10 DICH

Bonny, tra gol e assist: “Siamo l’Inter, dobbiamo vincere ogni partita”

Domenica Napoli-Genoa

Domenica Napoli-Genoa

Il futuro di San Siro

Il futuro di San Siro

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:00
Fiorentina, Pioli suona la carica: "Vogliamo la prima vittoria a tutti i costi"
14:24
Napoli, Beukema: "Mai stato così in forma: merito di Conte"
13:26
Brutto spavento per l’ex Juve Elia: distrutta la sua Lamborghini
13:10
Napoli, nuovo stop per Rrahmani: il rientro si allontana
12:43
Fiorentina-Roma, la partita di Bove: "Legatissimo a entrambe"