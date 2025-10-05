Fiorentina, Pioli suona la carica: "Vogliamo la prima vittoria a tutti i costi"

La Fiorentina non ha ancora raccolto la prima vittoria in campionato in questa stagione. Un rendimento che chiaramente non lascia soddisfatti staff tecnico, giocatori e piazza. Per questo prima del match delle 15 contro la Roma il mister della Viola, Stefano Pioli, ha suonato la carica: "Mi aspetto una partita difficile, combattuta, contro una squadra che sta facendo bene e che ha la miglior difesa del campionato. Dobbiamo stare dentro la partita, la Roma può punirci su ogni errore, ma anche noi dovremo farlo. Siamo pronti. Siamo la Fiorentina e non vinciamo da tanto tempo, non andiamo in Europa League o in Champions da tanto tempo: dobbiamo alzare l'asticella. Non è un percorso semplice ci vorrà tempo, ma l'ambizione deve essere questa. Dobbiamo fare meglio in campionato, magari già da oggi. Prima vittoria? Abbiamo tanta voglia di fare un risultato positivo, c'è grande determinazione. Vogliamo vincere la prima partita di campionato, oggi è impegnativa ma va affrontata con attenzione e qualità. Abbiamo segnato poco, ma di occasioni ne abbiamo costruite tante. Dobbiamo migliorare anche in questo".