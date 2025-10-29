Fiorentina, Pioli: "Non abbiamo retto il ritmo dell'Inter"

"Volevamo attaccare sugli esterni perché sapevamo che potevamo sorprenderli in profondità. Loro però han fatto una pressione troppo forte e noi abbiamo palleggiato poco e trovato poco la profondità - ha proseguito analizzando la gara tatticamente -. Volevamo difendere compatti e ci siamo riusciti solo nel primo tempo. Nella ripresa non siamo più riusciti a ripartire e loro sono stati bravi a colpirci". "Mi fido dei miei calciatori. Oggi ho scelto un centrocampo più di peso e di sostanza. Se non abbiamo vinto in campionato dopo nove gare, qualche problema ce l'abbiamo - ha concluso Pioli -. Stiamo cercando di risolvere i problemi. Abbiamo incontrato tutte le big e ora dobbiamo dimostrare di essere una squadra molto superiorie a questa classifica".