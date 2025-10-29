Logo SportMediaset

Calcio

Fiorentina, Pioli: "Non abbiamo retto il ritmo dell'Inter"

29 Ott 2025 - 23:21
Stefano Pioli © IPA

Dopo la sconfitta con l'Inter, Stefano Pioli mastica amaro. "Non siamo riusciti a fare di più. Nel secondo tempo l'Inter ha alzato il ritmo e non siamo riusciti a reggere - ha spiegato il tecnico della Fiorentina -. Abbiamo giocato contro una squadra molto forte. Sicuramente potevamo fare qualcosa in più sul primo gol subito, poi è stato ancora più difficile". "Io non sto pensando al mio futuro, ma a migliorare questa classifica che ci vede in grande difficoltà - ha aggiunto -. Le prossime due gare saranno importantissime, vogliamo vincere la prima partita perché non ci siamo ancora riusciti".

"Volevamo attaccare sugli esterni perché sapevamo che potevamo sorprenderli in profondità. Loro però han fatto una pressione troppo forte e noi abbiamo palleggiato poco e trovato poco la profondità - ha proseguito analizzando la gara tatticamente -. Volevamo difendere compatti e ci siamo riusciti solo nel primo tempo. Nella ripresa non siamo più riusciti a ripartire e loro sono stati bravi a colpirci". "Mi fido dei miei calciatori. Oggi ho scelto un centrocampo più di peso e di sostanza. Se non abbiamo vinto in campionato dopo nove gare, qualche problema ce l'abbiamo - ha concluso Pioli -. Stiamo cercando di risolvere i problemi. Abbiamo incontrato tutte le big e ora dobbiamo dimostrare di essere una squadra molto superiorie a questa classifica". 

