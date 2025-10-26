Fiorentina, Pioli: "Abbiamo creato più del Bologna"

"L'aspetto mentale deve essere fortificato, abbiamo affrontato una squadra forte ma abbiamo creato più noi di loro. La reazione è stata forte, ci prendiamo il risultato. Il gol sbagliato nel finale da Dodò? Ero in linea, ho visto la porta spalancata e pensavo potesse segnare, da qui il mio dispiacere. Ma non gli ho detto nulla". Così Stefano Pioli ha commentato il pareggio in extremis con il Bologna. "Mi aspettavo di più in mezzo al campo, ma palleggiare con il Bologna è difficile, sono aggressivi. Non siamo stati bravi sulle seconde palle, la partita si fa difficile. Stiamo cercando gli equilibri giusti, si può fare meglio di così", ha aggiunto. "Credo che non meritassimo di perdere e che gli episodi ci stavano punendo eccessivamente. Nella prima frazione non abbiamo sviluppato bene la manovra ma con loro è normale - ha proseguito -. Potevamo pareggiare con Ranieri, a inizio secondo tempo con Moise, ma la squadra non si è voluta arrendere e questo è l'importante. Non torniamo a casa completamente soddisfatti perché la classifica è brutta ma andiamo avanti cercando di crescere".