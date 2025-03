Fiorentina, Palladino: "Vittoria dedicata a Joe Barone"

"Abbiamo avuto pochissimo tempo per preparare la partita, farlo in un solo giorno non è stato semplice. Abbiamo messo in difficoltà la Juve, è stata una notte magica. Mi è piaciuto lo spirito di squadra, siamo felici di aver regalato una gioia ai tifosi. Adesso lo step di maturità è quello di cercare di fare prestazioni così contro squadre che in classifica sono più in basso di noi". Lo ha detto il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ai microfoni di Sky Sport dopo il successo casalingo ottenuto contro la Juventus. "Noi dobbiamo fare la corsa su noi stessi, abbiamo fatto un campionato un po' altalenante ma mi piace lo spirito dei ragazzi - ha proseguito - Stiamo crescendo, è un periodo che vedo delle belle cose. I ragazzi stanno crescendo, stasera mi è piaciuto tutto della squadra, dallo spirito al coraggio, che è stato premiato. Colgo l'occasione per dedicare la vittoria a Joe Barone, che non conoscevo ma è rimasto nel cuore di tutti".