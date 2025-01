Fiorentina, Palladino: "Un 3-0 difficile da accettare"

"Abbiamo approcciato bene la gara contro una grande squadra, il Napoli ha meritato la vittoria. È stato più cinico di noi e ci ha castigato. La partita era stata preparata bene, nella parte centrale loro hanno avuto il pallino del gioco ma noi siamo stati bravi a non concedere occasioni al Napoli". Così Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, ha analizzato a Dazn la sconfitta contro il Napoli. "Nel secondo tempo ci sono stati degli errori come aver concesso il rigore e poi il terzo gol ci ha tagliato le gambe. Sono partite che ci fanno crescere, dobbiamo andare avanti e pensare alla prossima gara", ha proseguito. "Solo sbagliando si può migliorare. Stasera nella riconquista palla abbiamo sbagliato, questo è un aspetto che dobbiamo migliorare - ha continuato -. Siamo una squadra giovane e abbiamo tanti ragazzi che devono fare esperienza e crescere". "Il modulo? La difesa a tre è stata in funzione della squadra avversaria. Ci siamo difesi bene e giocato bene tecnicamente - ha aggiunto -. Al di là dei moduli e del sistema di gioco noi dobbiamo lavorare sui dettagli". "Stasera è difficile da accettare questo 3-0, i ragazzi erano delusi, meritavano almeno un gol - ha concluso Palladino -. Ma bisogna accettare e andare avanti, analizzare e azzerare tutto e capire la nostra forza".