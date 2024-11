FIORENTINA, PALLADINO: "TUTTO MERITO DELLA SQUADRA, MATURA E SOLIDA"

"Il merito non è mio, è della squadra. Abbiamo raggiunto maturità e solidità difensiva. Posso anche non allenarare, fanno tutto loro. Si aiutano e si danno consigli da soli. Non era facile oggi. Venivamo da tante partite ed è stata una partita sporca. Vincere in Serie A non è mai semplice e siamo felici". Così Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, a Dazn, dopo la vittoria sul Torino. "La società mi ha messo a disposizione un gruppo di ragazzi fantastico. Io li amo tutti, si è creata una magia nello spogliatoio. Merito della società e dei giocatori, io cerco poi di fare il mio meglio. Oggi parlare del singolo non è giusto. Questa squadra attacca e difende insieme. Non è merito mio, ma della società e dei ragazzi. Per me sono importanti anche quelli che entrano a gara in corso".