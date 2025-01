Fiorentina, Palladino: "Pronti per Monza e carichi per ribaltare momento negativo"

"È un momento che viviamo con grande attenzione e lavoro. I risultati ultimamente non sono stati quelli che speravamo, anche se abbiamo affrontato squadre di valore. Adesso dobbiamo pensare alla partita di lunedì, ci simo preparati bene. Siamo pronti e carichi per ribaltare questo momento". Così l'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, in conferenza stampa al Viola Park, in vista della partita che lunedì sera vedrà la sua squadra di scena a Monza, dove il 40enne tecnico campano ha allenato per due stagioni prima di approdare a Firenze. "La caviglia di Gudmundsson sta bene, aveva un problema che si era riacutizzato. In questi mesi il suo percorso non è stato continuo a causa degli infortuni. Adesso sta lavorando tanto e il mio compito è recuperarlo bene, dandogli più minutaggio possibile" ha aggiunto Palladino.