Fiorentina, Palladino: "Partita negativa, me ne assumo le responsabilità"

Raffaele Palladino ha commentato così il ko della sua Fiorentina contro il Como: "Oggi è stata una partita negativa - le sue parole a Dazn -. Io in primis non sono riuscito a trasmettere l'energia che serviva e mi prendo le responsabilità di questo. Faccio i complimenti al Como, ha fatto una partita di personalità. Siamo partiti bene, poi ci siamo un po' allungati e innervositi. Il primo gol lo abbiamo preso su una disattenzione, poi loro si sono abbassati e si è giocato poco. Non è stato facile creare occasioni, ma sicuramente è una partita negativa che analizzeremo e cercheremo dalla prossima di riscattarci. L'attacco senza Kean? Abbiamo provato varie soluzioni, oggi è toccato a Zaniolo e può farlo, ma ha bisogno di tempo. Nel primo tempo siamo partiti benissimo, poi eravamo un po' a mezza squadra, che non ci serve a niente. Bisogna essere uniti e capire quando andare a prendere le squadre sui riferimenti e quando difenderci. Il Como è stato bravo ad allungarci, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio ma non siamo riusciti sul piano del gioco a scardinare la loro difesa a 5. Chi è entrato ha cercato di dare il massimo. Gudmundsson ha preso una botta alla schiena e abbiamo perso una sostituzione. Fagioli? L'ho utilizzato sotto punta, perché Gudmundsson veniva da una settimana di febbre. Poi abbassandolo nel suo ruolo naturale, ha fatto meglio rispetto al primo tempo".