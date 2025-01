Fiorentina, Palladino: "Napoli tosto ma vogliamo continuare a crescere"

"Ci aspetta una partita difficile, contro una delle squadre favorite per lo scudetto, piena di grandi giocatori e guidata da un grandissimo allenatore che stimo molto. Ma davanti ai nostri tifosi vogliamo e faremo di tutto per toglierci una bella soddisfazione''. Lo ha detto Raffaele Palladino presentando la gara di domani alle 18 al Franchi con il Napoli contro cui la Fiorentina, reduce dal 2-2 ottenuto in casa della Juventus, inaugurerà il 2025. "Da Torino ci portiamo dietro una buona prestazione contro un grande avversario,, oltre a fiducia e consapevolezza e fiducia - ha proseguito il tecnico viola attraverso i canali del club - Adesso bisogna continuare a crescere e ad affrontare le grandi sfide con questa mentalità".