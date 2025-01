Fiorentina, Palladino: "Proviamo a guardare il bicchiere mezzo pieno. Fischi? Li capisco"

Raffaele Palladino ha commentato così il pareggio tra la sua Fiorentina e il Torino: "Intanto c'è dispiacere per non aver fatto tre punti - le sue parole in conferenza -. Avevamo creato tante opportunità per far male, eravamo in vantaggio e in superiorità numerica. Il dispiacere è non aver fatto il raddoppio. Se tieni in bilico una partita di Serie A può succedere qualsiasi cosa. Loro calciavano lungo e un errore individuale nostro in difesa ha portato al pareggio. Dopo però potevamo fare sicuramente meglio... I ragazzi hanno cercato di dare il massimo, mi è piaciuto lo spirito. Ovvio che c'è dispiacere, se non vinci da sei partite. Però dobbiamo guardare anche il bicchiere mezzo pieno ed è che siamo sesti, con squadre come Milan e Roma dietro. Siamo la quarta miglior difesa... Ci sono tante cose positive e c'è il ritorno da affrontare. Sappiamo di dover uscire da questo momento. Problema di testa? Questa settimana abbiamo lavorato sull'energia positiva e credo in campo si sia visto. Abbiamo fatto una buona gara, con tanti tiri in porta. Sicuramente in questo momento c'è un po' di aspetto psicologico... Siamo una squadra giovane: quando va tutto bene vedi tutto positivo, in questo momento non devono esserci pensieri negativi e lì è compito mio lavorarci con la squadra. I fischi? Capisco i tifosi, siamo i secondi dopo di loro a stare male quando non si vince. C'è dispiacere e dobbiamo fare di più per uscire dal momento: nessuna promessa a parole, ma fatti. Io conosco solo quella strada per uscire, sono abituato così. E i ragazzi ci tengono, vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi. Sulle scelte dico che cerco di fare del mio meglio. Posso sbagliare, essere criticato, ma vedo i ragazzi tutti i giorni e cerco di farli esprimere al meglio".