Fiorentina, Palladino: "C'è rammarico, ma giovedì ci aspetta una finale"

Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, intervistato da Dazn dopo la sconfitta maturata all'Olimpico contro la Roma, ha commentato così il ko: “Oggi abbiamo affrontato una squadra molto solida, organizzata e abbiamo fatto una grande prestazione. C’è rammarico per la sconfitta e per il risultato, ma siamo venuti qui per cercare di mettere in difficoltà la Roma. Oggi abbiamo affrontato un grande portiere, se vince il premio di migliore in campo vuol dire che abbiamo fatto bene. Ci deve dare grande autostima questa gara perché giovedì ci aspetta una finale. Zaniolo? L’ho visto motivato in settimana, credo tante volte al gol dell’ex e mi aspettavo facesse una buona partita. Ha lottato, tenendo botta alla fisicità della Roma ma purtroppo non ci è riuscito. Sono comunque contento della sua prestazione, credo in tutti questi ragazzi. Sui quinti abbiamo un po’ di sfortuna in questo momento, Gosens non era al 100% oggi e mi ha chiesto il cambio al 30′. Mi sono dovuto un po’ adattare. Quando ti ritrovi un portiere così davanti poi, il calcio è fatto di episodi”.