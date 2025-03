Raffaele Palladino ha dimostrato più volte di tenere particolarmente a Edoardo Bove. Ora che il giocatore della Fiorentina rischia di dire addio alla carriera agonistica, il tecnico viola è pronto ad accoglierlo nel proprio staff come spiegato in un'intervista al Corriere Fiorentino: "Bove è come un fratellino, mi confronto tanto con lui. Non ho mai pensato che possa smettere di giocare ma se dovesse essere così lui sa che nel mio staff ci sarà sempre un posto per lui."