"Abbiamo i campioni per mettere in difficoltà la Juventus, penso a Ribery, a Chiesa e non solo: questa partita è sempre speciale per Firenze, a maggior ragione stavolta perché alla guida della Fiorentina c'è una nuova proprietà". Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, parlando della grande attesa per la sfida di sabato prossimo contro i bianconeri in un Franchi che si annuncia tutto esaurito. E proprio i progetti riguardanti lo stadio sono al centro dei rapporti fra lo stesso Nardella e il proprietario viola Rocco Commisso: "Un regalo a vicenda che potremmo farci sarebbe realizzare il nuovo impianto nei miei 5 anni di mandato - ha ribadito il primo cittadino - Stiamo valutando tutti gli aspetti, tra qualche settimana poi con la società viola annunceremo la strada da intraprendere. Ormai ci siamo".