Fiorentina, il calendario delle amichevoli estive: c'è anche il Watford di Bove

Sono cinque le amichevoli estive della Fiorentina: a dieci giorni dal raduno fissato per il 9 luglio al Viola Park, preceduto da due giorni di visite mediche (7-8), la squadra di Fabio Grosso affronterà il primo test il 19 luglio alle 18,30 contro la Primavera fresca di titolo nell'ultimo campionato. Appuntamento allo stadio 'Curva Fiesole' del centro sportivo viola che ospiterà altre due amichevoli: il 22 luglio alle 19 contro il Gubbio e il 6 agosto alle 20 con gli spagnoli del Deportivo La Coruna. Nel mezzo la mini tournée in Inghilterra, a Londra, contro due formazioni di Championship, il 25 alle 16 al Matrade Loftus Roadcontro il Queen's Park Rangers e il 29 luglio alle 20,30 al Vicarage Road contro il Watford guidato dal toscano Alessio Dionisi e dove milita l'ex Edoardo Bove. Il 16 agosto è previsto al Franchi il debutto ufficiale nella nuova stagione per i trentaduesimi di Coppa Italia.