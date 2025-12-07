Fiorentina, Gumundsson smentisce Vanoli: "Mai rifiutato calciare un rigore"

Arriva la risposta di Albert Gumundsson sul presunto rifiuto a calciare il rigore poi trasformato ieri da Mandragora nel momentaneo vantaggio della Fiorentina contro il Sassuolo, nel match poi perso 3-1 dai viola con le conseguenti dichiarazioni al vetriolo nel post partita. A partire dal tecnico Paolo Vanoli, che rispondendo al riguardo aveva detto: "Il rigorista era Gudmundsson ma non l'ha voluto calciare, il secondo era Mandragora, e Kean da attaccante che in questo periodo non fa gol voleva calciarlo ma il problema non è quello". Commentando un post correlato su Instagram di Dazn, l'islandese ha dato la sua versione smentendo di fatto il suo allenatore: "Non ho mai e non rifiuterò mai di calciare un rigore, ho sempre tirato i rigori per il club senza problemi. Ieri un altro giocatore ha preso la palla e voleva tirare il rigore e io non sono quel tipo di persona che litiga con il mio compagno di squadra davanti allo stadio pieno".