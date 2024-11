Il recupero di Albert Gudmundsson procede per il meglio, tuttavia la Fiorentina non sembra intenzionata a rischiarlo nella prossima sfida di Serie A con il Como. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb Raffaele Palladino vorrebbe preservarlo per l'incontro con l'Inter del 1° dicembre dove l'islandese potrebbe tornare in campo regolamente.