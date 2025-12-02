Fiorentina, il dg Ferrari: "Momento duro ma la squadra non ha paura"

"Non pensavamo di ritrovarci in una situazione del genere, dobbiamo esserne consapevoli, ritrovare l'intesa e fare ciò che sappiamo, Vanoli sta lavorando tanto sulla testa e sul gruppo e può contare sul nostro supporto". È quanto ha dichiarato il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari intervenendo a Sky Sport. "Dopo la sconfitta con l'Atalanta nello spogliatoio non ho visto lacrime di paura, ma di rabbia - ha continuato il dirigente viola - La cosa bella di domenica è il chiarimento di Dzeko e della squadra con i tifosi. Ci sono momenti in cui serve restare tutti uniti e questo è uno di quelli, forse siamo vicini a una svolta". Dopo un giorno libero la Fiorentina si è ritrovata oggi al Viola Park per preparare la trasferta di sabato contro il Sassuolo, la prima di una serie di partite in cui cercherà di trovare quella vittoria che dopo 13 giornate ancora manca, di qui il penultimo posto in classifica con appena 6 punti al pari del Verona che è ultimo solo per differenza reti. Vanoli conta di recuperare Gosens dopo un mese di stop per un infortunio muscolare: i prossimi giorni saranno decisivi. Certa l'assenza di Pongracic squalificato per un turno, mentre come previsto Dzeko non è stato sanzionato dal giudice sportivo dopo il confronto con i tifosi viola domenica a Bergamo al termine della partita non essendo stato ravvisato dagli ispettori della Procura federale alcun atteggiamento denigratorio né intimidatorio.