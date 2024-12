Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha parlato brevemente della situazione di Bove prima dell'assemblea di Lega Serie A: "Il nostro pensiero va a Edoardo. In settimana sosterrà alcuni esami, poi sapremo tutto meglio". Sul momento d'oro dei viola in campionato: "Sorpreso no ma sta andando bene, siamo contenti".