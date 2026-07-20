Fiorentina, ecco Viery: "Il mio nome? Mio padre era un grande fan di Bobo Vieri"

20 Lug 2026 - 12:41
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Nella giornata di oggi la Fiorentina ha presentato in conferenza stampa Viery, difensore brasiliano acquistato nelle scorse settimane dal Gremio. Queste le parole del classe 2005: "Sono cresciuto come terzino fino ai 17 anni, poi ho iniziato a giocare da centrale. Posso coprire entrambe le posizioni: da terzino sono più difensivo, mentre da centrale riesco a costruire qualcosa in più. Per me conta soprattutto giocare e farmi trovare pronto per il mister". Sul suo nome, il brasiliano ha rivelato: "Si pronuncia Vieri, come Christian Vieri. Mio padre era un suo grande fan". 

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