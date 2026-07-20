Fiorentina, ecco Viery: "Il mio nome? Mio padre era un grande fan di Bobo Vieri"

Nella giornata di oggi la Fiorentina ha presentato in conferenza stampa Viery, difensore brasiliano acquistato nelle scorse settimane dal Gremio. Queste le parole del classe 2005: "Sono cresciuto come terzino fino ai 17 anni, poi ho iniziato a giocare da centrale. Posso coprire entrambe le posizioni: da terzino sono più difensivo, mentre da centrale riesco a costruire qualcosa in più. Per me conta soprattutto giocare e farmi trovare pronto per il mister". Sul suo nome, il brasiliano ha rivelato: "Si pronuncia Vieri, come Christian Vieri. Mio padre era un suo grande fan".