Fiorentina, Dabo: "Pioli il migliore a gestire l'ego. Quando si dimise, qualcuno pianse"

Bryan Dabo lancia a tutti gli effetti la candidatura di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina. Il calciatore francese ha avuto l'ex tecnico del Milan come allenatore, motivo per cui è convinto che sia la scelta giusta come spiegato in un'intervista a La Nazione: "Una persona seria, che ama il calcio. Nella mia vita ho conosciuto tanti tecnici ma lui è l’unico che posso definire davvero completo, a livello tattico e umano. Nessuno come lui sa gestire l’ego dei calciatori. Quando sono arrivato in Italia, lui - al pari di capitan Astori - mi ha fatto subito sentire a mio agio. Se Chiesa, Simeone, Pezzella, Milenkovic e gli altri sono diventati giocatori di livello devono dire grazie a lui per come li ha fatti crescere - ha spiegato Dabo -. Quando si dimise, ci chiudemmo tutti in una stanza e ad uno ad uno - nessuno escluso - pregammo il tecnico di rimanere. C’era anche chi piangeva. Non ho mai visto nulla del genere in mia vita".