Fiorentina con Inter in emergenza, Bove caricherà i compagni dalla panchina

Sarà una Fiorentina in emergenza quella che si appresta domani alle 20,45 ad affrontare il recupero della gara con l'Inter sospesa l'1 dicembre scorso al 17' del primo tempo per il malore di Edoardo Bove. Il ricordo di quei minuti terribili accompagnerà la ripresa del match: il giovane centrocampista cui è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo sarà presente e siederà, come sempre è stato nelle ultime settimane, sulla panchina viola per stare vicino alla propria squadra. Una Fiorentina che Raffaele Palladino dovrà rimodellare nell'occasione non potendo disporre per regolamento dei nuovi acquisti arrivati a gennaio (Folorunsho, Zaniolo, Fagioli, Pablo Marì e Ndour presentato oggi al Viola Park) e dovendo fare i conti con le tante cessioni fatte dalla società in questa sessione di mercato: Martinez Quarta, Kayode, Sottil, Ikoné, Kouame, Biraghi. Dunque il tecnico campano deve fare i conti con un gruppo ridotto all'osso e anche per questo motivo, oltre a ricorrere ad alcuni elementi della Primavera già chiamati nelle scorse partite, da Caprini a Harder, farà di tutto per recuperare gli acciaccati, vale a dire Cataldi (ai box da tempo), Colpani e Adli, quest'ultimo alle prese con un problema alla caviglia dopo aver smaltito il turno di squalifica domenica contro il Genoa. Soprattutto l'allenamento di rifinitura di domani mattina servirà a Palladino per capire e sciogliere i dubbi dopodiché ufficializzerà la lista dei convocati. L'1 dicembre scorso la Fiorentina si presentò per la sfida con l'Inter con una classifica da Champions e una striscia di 7 vittorie di fila, adesso è reduce da due successi consecutivi che l'hanno rilanciata dopo un periodo negativo contrassegnato da 4 sconfitte e due pareggi. Le difficoltà e le incognite insomma s'annunciano numerose considerando anche la forza dei campioni d'Italia che espugnando il Franchi raggiungerebbero il Napoli in vetta. La gara avrà lo stesso rituale di ogni regolare match di serie A ma ovviamente ripartirà dal 17' con la rimessa laterale a favore dei viola essendo stata interrotta 67 giorni fa al minuto 16:02. La curiosità è che lunedì prossimo, a San Siro, ci sarà la partita di ritorno: nell'occasione mancherà nella Fiorentina, per squalifica, Comuzzo che invece domani salvo imprevisti sarà disponibile e Palladino potrà contare sui nuovi.