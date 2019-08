"Vorrei che ci fossero giocatori bandiera, come e' successo in passato. Giocatori che vengono da noi e restano cinque o dieci anni e non che dopo tre anni prendono e vanno via". Cosi' il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, in un'intervista all'edizione di Firenze del quotidiano 'la Repubblica'. Promesse? "Ne ho fatta una e l'ho mantenuta, ho tenuto Chiesa", aggiunge. Sulla scelta di acquistare il club, Commisso racconta: "È grazie ai tifosi se ho comprato la Fiorentina. A Firenze se la squadra fa bene, la citta' si rigenera e io sto bene". "Barone e Prade' stanno lavorando bene, vogliamo riportare questa squadra in alto", promette il patron. E, ripensando al ko con il Napoli condito da polemiche arbitrali, attacca: "È stato un brutto assaggio del calcio italiano".