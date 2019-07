"Sono orgoglioso dell'accoglienza per la squadra". Così Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, dopo l'amichevole della squadra viola giocata nel New Jersey. "Montella dice che ho dato forza alla squadra? Lo spero, lo ha detto lui. Dobbiamo incrementare il brand della Fiorentina, servono più fiorentini in America. Questo è importante per me e per il successo della squadra", ha aggiunto il magnate italoamericano a Sky.