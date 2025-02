Fiorentina, Citterio: "La squadra si è superata"

"I tre punti ci danno continuità rispetto alla partita di domenica. Abbiamo avuto un approccio alla gara fantastico, devastante. Abbiamo meritato il doppio vantaggio in quel momento della gara. Sapevamo che era una partita difficile, il Genoa veniva da un periodo positivo, ma oggi la squadra si è superata". Così Stefano Citterio, il vice di Raffaele Palladino (oggi squalificato) commentare la vittoria della Fiorentina sul Genoa. "Non ci dobbiamo nascondere, loro sono stati molto bravi. Noi proviamo qualcosa da calcio piazzato, ma in quella circostanza sono stati bravi loro ad aggiustarsi". Una Fiorentina che deve cercare di risolvere il 'problema' del secondo tempo quando la squadra si abbassa troppo e gli avversari ne approfittano: "Dovremmo gestire meglio la palla. Forse è tanta la voglia di gestire il pallone che poi subentra la frenesia".