Alla vigilia della partita contro la Juventus, Milan Badelj, intervistato dal Corriere dello Sport, ha detto la sua su Cristiano Ronaldo: "È indiscutibilmente una macchina da goal che negli anni si è trasformata, ma noi abbiamo Ribery, uno che meritava il Pallone d’Oro e che chissà per quale motivo non lo ha mai alzato”. Il giocatore viola si dice poi fiducioso per la stagione appena iniziata: "Possiamo combattere per un posto in Europa, la qualità nel gruppo c’è, anche se ci manca ancora il saper giocare a memoria. Questo però arriverà. È successo già nella mia ultima stagione a Firenze: nonostante un avvio complicato e tutto quello che è successo, alla fine arrivammo ottavi”.