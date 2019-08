"La maglia numero 10 a Boateng? E' la scelta giusta. Credo che lui abbia le caratteristiche e la giusta personalità per vestire questa maglia. In questo momento è la persona più adatta a indossare questa maglia". Lo ha dichiarato Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, intervenuto alla presentazione del nuovo acquisto Pol Lirola. "Finalmente un difensore destro di ruolo, un terzino come si diceva una volta", ha spiegato. "Un giocatore moderno che spinge molto ed e' bravo nella fase difensiva. Ha iniziato nell'Espanyol, poi lo prende la Juventus dove gioca in Primavera e poi i tre anni al Sassuolo. Ha già alle spalle 81 presenze in Serie A a soli 22 anni, e questo è molto significativo. È fresco campione d'Europa Under 21 con la Spagna. La Fiorentina - ha aggiunto Antognoni - è stata molto dietro a questo giocatore e col Sassuolo non è stato facile".