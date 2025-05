Sono 21 i convocati da Raffaele Palladino per la trasferta di domani alle 18 all'Olimpico contro la Roma. Del gruppo non fanno parte Dodo reduce una settimana fa dall'intervento di appendicite, Cataldi per problemi muscolari acuiti giovedì durante la semifinale d'andata di Conference League contro il Betis Siviglia e Ranieri che deve scontare un turno di squalifica.