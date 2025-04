L'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino ha convocato 21 giocatori per la sfida di domani in casa del Celje, valida per l'andata dei quarti di finale di Conference League. Questa la lista completa in ordine alfabetico: Adli, Baroncelli, Beltrán, Caprini, Cataldi, Comuzzo, Dodo, De Gea, Fagioli, Folorunsho, Gudmundsson, Kean, Mandragora, Martinelli, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri, Richardson, Terracciano, Zaniolo.