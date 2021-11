Finale Champions 2016, l'arbitro Clattenburg: "Rigore all'Atletico per compensare gol in offside del Real"

FINALE CHAMPIONS 2016

L'ex direttore di gara a un podcast brasiliano: "Ero molto confuso. È stata una decisione molto difficile"

Clamoroso retroscena dal Brasile sulla finale di Champions League 2016 giocata a San Siro tra Atletico Madrid e Real Madrid. "Diedi un rigore all'Atletico per compensare il goal in fuorigioco del Real Madrid", ha dichiarato l'ex arbitro internazionale Mark Clattenburg al podcast "The Brazilian Shirt Name". "Persi la comunicazione col guardalinee e fui costretto a convalidare la rete di Sergio Ramos anche se pensavo fosse in offside - ha aggiunto -. Poi su un fallo dubbio di Pepe concessi il penalty per compensare. Col Var non sarebbe successo". Getty Images

Una confessione che a cinque anni dall'ultimo atto della Champions 2016 fa molto rumore. "Sapevo che Bale l’aveva toccata, rendendo più semplice per Ramos segnare l’1-0 ma mettendolo in fuorigioco - ha raccontato l'ex fischietto internazionale Clattenburg tornando a parlare dei due episodi incriminati -. Così ho chiesto al mio assistente se c’era stato quel tocco dopo la punizione. Ma ero totalmente isolato e mi sono visto costretto a far ripartire il gioco". "Alla fine sono tornato in contatto con il mio assistente e mi ha detto che microfono e cuffie avevano smesso di funzionare proprio in quel momento - ha aggiunto -. Ero molto confuso. È stata una decisione molto difficile”.

Episodio che poi ha influito sulla decisione di concedere un rigore in favore dell'Atletico per rimediare all'errore. "Sono stato molto fortunato, perché mi sono trovato a fischiare un rigore con un fallo dubbio, diciamo 50-50 - ha raccontato ancora Clattenburg -. Torres era chiaramente davanti a Pepe e c’è stato contatto". "Era davvero fallo? È molto soggettivo. E l'ho fischiato per ripristinare l’equilibrio, visto che il Real aveva già segnato in fuorigioco", ha concluso.