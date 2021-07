Filippo Inzaghi diventerà papà: "Ti aspettiamo ometto del nostro cuore"

Filippo Inzaghi diventerà papà per la prima volta. Lo ha annunciato su Instagram il diretto interessato insieme alla compagna Angela Robusti, modella e wedding planner. "E quando ti accorgi che i tuoi occhi non potranno mai smettere di guardarla come se fosse la cosa più bella del mondo allora capisci che sarà per sempre... - ha scritto 'Superpippo' sul suo profilo svelando anche il sesso del nascituro -. Con tutta la gioia che abbiamo, siamo felici di urlare al mondo che presto saremo in tre. Ti aspettiamo ometto del nostro cuore.. Siamo già pazzi di te!".

Getty Images