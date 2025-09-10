Filip Stankovic: "Papà mi ha insegnato il sacrificio. Da Mihajlovic prenderei tutto"

Filip Stankovic è pronto a riportare il Venezia in Serie A, parte del suo talento lo deve a fenomeni come il padre Dejan e Sinisa Mihajlovic che lo hanno accompagnato nella sua crescita. Molti degli insegnamenti arrivano proprio da lì come spiegato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport dell'estremo difensore dei lagunari: "Papà mi ha dato l’esempio. Quando ero piccolo ci portava a scuola, poi andava ad allenarsi, veniva a prenderci. Il sacrificio è tanto, ce l’ha sempre detto: senza sacrificio non arrivi da nessuna parte. E poi mi ha insegnato a spingermi sempre un po’ più in là. Lo faccio tutti i giorni, anche giocando con le luci - ha spiegato Stankovic -. Papà lo vedeva come un padre. Sono cresciuti insieme e so quanto rispetto ci sia stato verso lui e la sua famiglia, così come viceversa. Loro due sono sempre stati migliori amici. Anche adesso con i suoi figli ci sentiamo, in particolare con Dusan che ha la mia età. Da Sini poi prenderei tutto quello che ha fatto in carriera, a partire dal suo carattere. Non mollava mai, dava il meglio nelle situazioni difficili. Tutto quello che si dice di lui è vero".