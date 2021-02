Figc Youth Lab, Brunelli: "I giovani vanno messi alla prova e responsabilizzati"

FIGC YOUTH LAB

“FIGC Youth Lab”, il laboratorio di innovazione e calcio del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, ha inaugurato le “Interviste al Leader”, facendo squadra con Marco Brunelli (Segretario Generale FIGC), che ha condiviso le sue riflessioni analitiche proprio sul tema della leadership, del calcio e del futuro nel webinar-incontro con 28 giovani (di cui 5 donne) selezionati dal Settore Giovanile e Scolastico per partecipare ad un programma di formazione in quanto eccellenze territoriali, innovatori/innovatrici e protagonisti/e del calcio giovanile.

Molteplici gli spunti di Brunelli, che inizia con “la leadership si esercita e non si racconta”, continua formulando ipotesi sulla leadership e le sue articolazioni (curiosità, coraggio, credibilità, innovazione, fare squadra, forza della progettualità e traduzione/implementazione nello scaricare a terra le idee) e conclude il suo intervento con consigli organizzativi, di mentorship e di lettura.

Giovani come risorsa e obiettivo strategico per il futuro: “Credo che i giovani vadano messi alla prova, vadano responsabilizzati, e credo che i giovani debbano avere il coraggio delle proprie idee e delle loro convinzioni. Tante volte il nostro mondo esprime talenti migliori di ciò che ci raccontiamo comunemente e spesso non se ne ha sufficiente conoscenza. In realtà si cresce per contaminazione. Se si riesce a tradurre ed a scaricare a terra la parte teorica, a trasformare in azioni concrete quanto discusso, allora emergono le buone idee e la leadership” le parole di Brunelli

Vito di Gioia, Segretario Settore Giovanile e Scolastico (SGS) della FIGC, ha ribadito le coordinate istituzionali e l’inquadramento concettuale del laboratorio: “L’iniziativa FIGC Youth Lab è pensata e costruita dal Settore Giovanile e Scolastico con uno sguardo al futuro e alle future generazioni. Vogliamo sperimentare e, a nostra conoscenza, siamo l’unica Federazione Calcistica Nazionale con un laboratorio di innovazione focalizzato su giovani e calcio. Ringraziamo la leadership federale per l’esempio, il dialogo e la fiducia”.

“Credo che per essere leader di un gruppo di persone si debba in primo luogo essere leader di se stessi” – ha affermato Josefa Idem (Coordinatrice, SGS Academy), che ha portato una propria testimonianza sportivo-manageriale, intitolata “Trasformare il senno di poi in senno di prima”. Francesco Anesi (Ambassador, GSIC – Global Sport Innovation Center powered by Microsoft) ha moderato il webinar ed ha illustrato alcune idee, alcune mappe ed alcuni libri per orientarsi nel mondo dell’innovazione – anche in epoca COVID-19. Marco Bicocchi Pichi (Entrepreneur - Business Angel - Strategy & Innovation Expert) ha ulteriormente confermato come lo Youth Lab possa fungere da ponte tra sport, startup e mondo dell’innovazione.