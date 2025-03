Figc: smentita imminente nomina dt

La Figc non ha in programma di nominare un direttore tecnico, l'assetto attuale con Luciano Spalletti Commisario Tecnico, Maurizio Viscidi Cordinatore delle Nazionali giovanili e Gianluigi Buffon sempre più coinvolto nel Club Italia offre piena garanzia per il presente e per il futuro". Lo affermano a LaPresse fonti della Figc.