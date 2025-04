Figc, progetto 'Zona Luce' premiato dalla Uefa Foundation for Children

Il progetto 'Zona Luce', realizzato dal Settore Giovanile e Scolastico Figc in collaborazione con la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes, ha ricevuto uno speciale riconoscimento dalla Uefa Foundation for Children in occasione del 10° anniversario della Fondazione Uefa. La Federazione ha ottenuto questo prestigioso riconoscimento, che consentirà di rafforzare e ampliare le attività già avviate presso l'Istituto Penale per i Minorenni di Nisida (Napoli). Sul tema dell'inclusione, il progetto 'Zona Luce' è stato avviato nel carcere minorile di Nisida, con l'obiettivo di coinvolgere detenuti minorenni, educatori, operatori di Polizia Penitenziaria e collaboratori sportivi delle società calcistiche del territorio, estendendo il valore educativo e culturale del calcio anche in contesti di particolare vulnerabilità. Già vincitore del UEFA Foundation for Children Award nel 2024, celebrato con la cerimonia svolta all'interno del Carcere minorile di Nisida con la partecipazione del Ct Luciano Spalletti, 'Zona Luce' si conferma un progetto di riferimento per l'integrazione sociale attraverso il calcio.