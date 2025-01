Figc, per Under 17, 18 e 19 test d'inizio anno con la Spagna

I test con i pari età spagnoli saranno per le Nazionali Under 19 e Under 17 due preziosi banchi di prova in vista della seconda fase di qualificazione ai rispettivi Campionati Europei. L'Under 19 di Alberto Bollini avrà modo di 'studiare' da vicino la Spagna, che sarà insieme a Francia e Lettonia una delle avversarie del girone che l'Italia ospiterà dal 19 al 25 marzo. Le vincitrici dei sette gironi si uniranno ai padroni di casa della Romania nella fase finale, in programma dal 13 al 26 giugno. Campione d'Europa in carica, l'Under 17 di Massimiliano Favo sarà invece di scena dal 19 al 25 marzo in Croazia, impegnata in un girone con la nazionale di casa e i pari età di Ucraina e Slovacchia. Le vincitrici dei sette gironi raggiungeranno l'Albania, paese ospitante, per la fase finale in programma dal 19 maggio al 1° giugno.