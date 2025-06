Figc, nel weekend a Coverciano 14/a edizione del Grassroots Festival

Nel fine settimana sarà possibile vedere sfide per la categoria Pulcini nella #grassrootschallenge e nella #futsalchallenge, oltre al Torneo Magico, tutto al femminile, dove le protagoniste sono le bambine. E poi ancora: l'esibizione di Calcio integrato, per la promozione dell'inclusione e dell'integrazione, portando sullo stesso campo ragazzi con disabilità intellettive e non. Per la prima volta in quattordici edizioni del Grassroots Festival ci saranno inoltre partite tra squadre partecipanti a Rete!, il progetto dedicato ai ragazzi accolti nel nostro Paese, per promuovere i processi di interazione sociale attraverso il calcio. E anche quest'anno non mancherà la star di questa festa del calcio giovanile: Pikachu sarà infatti protagonista dal Grassroots Festival, con gadget vari e la Pokémon Challenge, che permetterà ai bambini e alle bambine presenti di mettersi in gioco in sfide di abilità calcistica.